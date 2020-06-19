Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой

Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой
Юрий Лодыгин. Фото: https://vk.com/1yurilodygin

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о конфликте с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

Он рассказал, что после матча с «Краснодаром» в 2016 году спор перешел в драку, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам, Лодыгина, после поражения все игроки были на эмоциях, началась потасовка, но уже в самолете все помирились.

«Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20», — добавил он.

Помирил футболистов тренер вратарей Михаил Бирюков, воспоминает Лодыгин. По словам вратаря, драку начал Дзюба, хотя и свою вину он тоже признает.

Напомним, сейчас Юрий Лодыгин выступает за тульский «Арсенал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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