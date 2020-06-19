Белорукий гиббон Орфей отправился из Петербурга на Сахалин

Белорукий гиббон Орфей отправился из Петербурга на Сахалин
Белорукий гиббон Орфей . Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора в Пулково перед тем, как отправиться на Сахалин

Восьмилетний гиббон Орфей жил в Ленинградском зоопарке. Теперь его домом будет Сахалинский зооботанический парк, расположенный в Южно-Сахалинске.

Специалисты осмотрели примата и убедились, что все необходимые документы у него есть. Гиббон идентифицирован с помощью микрочипа, прошёл необходимые лабораторные исследования, имеет иммунизацию, был обработан против паразитов и хорошо себя чувствует, сообщили gazeta.spb.ru в Управлении Россельхознадзора по Петербургу.

Справка:

Белорукий гиббон — вид приматов из семейства малых человекообразных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для обитателей зоопарка ничего не изменилось. Разве что, некоторых из них, возможно, скучают по гостям. Гиббоны прыгали по канатам, играли друг с другом, радовались лучам солнца и гуляли по вольеру.

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