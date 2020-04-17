Ленинградский зоопарк показал жизнь гиббонов на карантине

Ленинградский зоопарк показал жизнь гиббонов на карантине
У животных нет повода унывать. Фото: Instagram Ленинградского зоопарка

Для обитателей зоопарка ничего не изменилось. Разве что, некоторых из них, возможно, скучают по гостям. Зоопарк временно закрыт для посещения из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Чтобы петербуржцы не забывали о жителях зверинца, работники Ленинградского зоопарка часто публикуют забавные фото и видео с ними в социальной сети Instagram.

Сегодня, 17 числа, в аккаунте опубликовали веселое видео с гиббонами. Активность и жизнерадостность обезьян не могла не вызвать улыбку. К тому же, видеоряд был дополнен веселой мелодией. Гиббоны прыгали по канатам, играли друг с другом, радовались лучам солнца и гуляли по вольеру.

А вот жителям Петербурга сейчас гулять не стоит, как бы не хотелось. В период пандемии очень важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург поможет Ленинградскому зоопарку.

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