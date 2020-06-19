В Петербурге задержан угонщик дорогих иномарок

В Петербурге сотрудники полиции задержали 36-летнего уроженца Ростовской области.

Он подозревается в угоне элитных иномарок. Злоумышленник оказался очень хитрым: всякий раз, когда он шел на «дело», то использовал для своей цели общественный транспорт или каршеринг, мобильный телефон оставлял дома, избегал мест, которые могли подпадать под обзор камер видеонаблюдения. Однако его все равно удалось задержать.

По предварительной информации, мужчина через интернет-сервис бесплатных объявлений разыскивал частные предложения о продаже машин и договаривался с хозяином о встрече для просмотра.

Во время осмотра под предлогом проверки достоверности пробега злоумышленник незаметно, с помощью программатора прописывающего электронный ключ автомобиля, получал технический доступ к машине, после чего прощался с хозяином автомобили, пообещав подумать насчет покупки.

Спустя небольшой промежуток времени он возвращался на место стоянки машины и угонял ее. Как стало известно gazeta.spb.ru, его интересовали только дорогие модели марки Toyota.

Пока раскрыты только три кражи. В частности, мужчина подозревается в угоне Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, а также Toyota Land Cruiser.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в автоугоне Toyota Camry. Его поймали в гаражах в Сертолово. В полицию обратился 37-летний мужчина с заявлением о похищении иномарки 2011 года выпуска.