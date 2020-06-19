В Сертолово задержали автоугонщика Toyota Camry на Федора Абрамова

В Сертолово задержали автоугонщика Toyota Camry на Федора Абрамова
Ранее злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в автоугоне Toyota Camry. Его поймали в гаражах в Сертолово.

В четверг, 18 июня, в полицию обратился 37-летний мужчина с заявлением о похищении иномарки 2011 года выпуска. По словам предпринимателя, он оставил машину у дома №4 по улице Федора Абрамова. В период с 20:30 17 июня до 1:35 18 июня неизвестный похитил седан.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель оценил машину в 790 тыс. рублей.

Автоугонщик не смог уехать далеко. В 00:30 полицейские нашли похищенную иномарку в гаражном кооперативе, а 23-летний автоугонщик задержан и изобличен в совершение данного преступления.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что троих угонщиков посадили за кражу 10 автомобилей в Петербурге.

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В Сертолово задержали автоугонщика Toyota Camry на Федора Абрамова