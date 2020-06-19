Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в июле

Названы города России, в которые дешевле всего будет отправиться в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелетов и проживания.

Самыми дешевыми направлениями для путешествий оказались Москва, Петербург, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул и Омск, сообщает RT со ссылкой сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Эксперты подсчитали стоимость авиабилетов в эти города, она составит от 850 до 1400 рублей, а проживание за одну ночь в трехзвездочном отеле обойдется от 850 до 1800 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса. Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году.