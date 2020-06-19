Аноним заставил эвакуироваться петербургские суды

В этот раз «эвакуационный день» начался у работников Смольнинского суда. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В этот раз «эвакуационный день» начался у работников Смольнинского суда. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Сегодня днем на улицу пришлось экстренно выйти сотрудникам многих городских объектов. Работу горожан прервали анонимы.

В пятницу, 19 июня, анонимные минеры сделали рассылку. В этот раз «эвакуационный день» начался у работников Смольнинского суда.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, в сообщении упоминались здание суда, больница №2, Елизаветинская больница, психиатрическая больница Кащенко, Инфекционная больница №30, несколько роддомов и многие другие учреждения.

Кроме того, сегодня эвакуировался Ленинский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» дважды за день угрожали взорвать Арбитражный суд в Санкт-Петербурге. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в ходе осмотра не обнаружили.