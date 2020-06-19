Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»

Начались продажи китайского аналога &#171;Гелендвагена&#187;
Китайский "Гелендваген" обойдется в 3 миллиона рублей. Фото: autohome.com.cn

Представители компании BAIC анонсировали запуск продаж китайского аналога люксового внедорожника «Mercedes-Benz Gelandewagen».

Дилерские центры в Пекине уже готовы порадовать автомобилистов новой моделью. Бюджетная копия «Гелендвагена» оснащена трехлитровым турбированным двигателем мощностью 245 лошадиных сил. Транспортное средство также оснащено АКПП на 8 передач и полным приводом.

Кроме того, дизайнеры BAIC разработали уникальный вид дисков радиусом 20 дюймов. Двухцветная окраска также является особенностью этой модели. В салоне автолюбителей порадует сенсорный экран, восемь динамиков и сабвуфер, а также камера кругового обзора и климат-контроль для каждого пассажира. Стать владельцем китайского «Гелика» можно за 3 миллиона рублей (300 тыс. юаней).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet узбекской сборки.

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Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»