Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»

Представители компании BAIC анонсировали запуск продаж китайского аналога люксового внедорожника «Mercedes-Benz Gelandewagen».

Дилерские центры в Пекине уже готовы порадовать автомобилистов новой моделью. Бюджетная копия «Гелендвагена» оснащена трехлитровым турбированным двигателем мощностью 245 лошадиных сил. Транспортное средство также оснащено АКПП на 8 передач и полным приводом.

Кроме того, дизайнеры BAIC разработали уникальный вид дисков радиусом 20 дюймов. Двухцветная окраска также является особенностью этой модели. В салоне автолюбителей порадует сенсорный экран, восемь динамиков и сабвуфер, а также камера кругового обзора и климат-контроль для каждого пассажира. Стать владельцем китайского «Гелика» можно за 3 миллиона рублей (300 тыс. юаней).