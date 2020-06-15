В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet

Бюджетные модели американского автомобильного бренда вернулись на российский рынок вместо предполагаемых машин Ravon из Узбекистана.

Экспортом легковых машин Chevrolet занимается узбекская компания UzAuto Motors, которая изначально намеревалась продавать модели Spark, Nexia и Cobalt, собранные на заводе в городе Асака в Узбекистане, под маркой Ravon. Цены на автомобили стартуют от 699 900 рублей. Такую стоимость придется заплатить за самую простую комплектацию Chevrolet Nexia c 1,5-литровым мотором мощностью 105 лошадиных сил.

Хэтчбек Chevrolet Spark обойдется, как минимум, в 719 тысяч рублей, а за Chevrolet Cobalt и вовсе придется заплатить 749 тысяч рублей в базовой комплектации.

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