Казачий атаман будет участвовать в выборах губернатора Ленобласти

Первым кандидатом на пост главы Ленинградской области стал атаман Станичного казачьего общества «Станция Ладожская» Александр Калинин.

Кандидатуру казачьего атамана выдвинула партия «Социальная защита», сообщает пресс-служба Леноблизбиркома. Калинину выдали подтверждение получения документов для выдвижения, а также документ, разрешающий открыть специальный избирательный счет.

Известно, что ему 43 года и он получил образование в университете имени Пушкина. «Единая Россия» собирается выдвинуть кандидата 18 июня, «Гражданская платформа» сделает это 20 июня, ЛДПР — 23 июня, а «Родина» — 27 июня. Подать заявку можно до 2 июля. Выборы губернатора Ленобласти пройдут 13 сентября этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко выдвинули кандидатом на пост губернатора Ленобласти.