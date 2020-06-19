Тульская медсестра в бикини подалась в модели

Жительница Тульской области Надежда Жукова, работающая в местной больнице, стала лицом спортивного бренда ZASPORT после того, как надела защитный костюм поверх купальника.

Девушка написала в своем инстаграме, что она хочет, чтобы медиков уважали и ценили их труд не только во время пандемии. Она отметила, что для нее работа с брендом ZASPORT является большой честью, поскольку компания работает чемпионами мира и олимпийскими чемпионами, а также обращает внимание на социальное направление.

Напомним, в конце мая по соцсетям разлетелась фотография медсестры, которая надела бикини под защитный костюм и пошла работать в таком виде. Девушка объяснила это тем, что находиться в защитном костюме в одежде невыносимо жарко. Кроме того, она призналась, что не подумала, что костюм может просвечивать.

Сотруднице было сделано замечание и была проведена разъяснительная работа. Однако губернатор региона поддержал и поблагодарил девушку за работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тульской области медсестру наказали за бикини на рабочем месте.