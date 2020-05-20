В Тульской области медсестру наказали за бикини на рабочем месте

Ее ожидал выговор от руководства больницы, в которой она трудится.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в Минздраве региона. Медсестра, которая появилась на рабочем месте в прозрачном защитном костюме и бикини, получила выговор. Ее решили простить за появление в непристойном виде, а с другими сотрудниками учреждения провели беседу. Там пообещали строже следить за поведением медицинского персонала.

«Тульские новости» пишут, что медсестра объяснила свой выбор одежды тем, что из-за защитного костюма очень жарко. Она не подумала, что ее купальник будет так хорошо видно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тульская медсестра удивила пациентов купальником, надетым под прозрачный защитный костюм. Пользователи соцсетей оценили ее смелость.