DJ Smash и его жена-модель впервые стали родителями

DJ Smash и его жена-модель впервые стали родителями
У DJ Smash родился первый ребенок. Фото: instagram.com/djsmash

У 38-летнего Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash, родился первый ребенок. Музыкант поделился первыми семейными снимками в инстаграме.

Артист и его супруга, модель Анастасия Кривошеева, отмечают пополнение в семействе — на днях у них родилась дочка. Стоит отметить, что пара успешно скрывала от публики грядущее пополнение.

«У нас родилась дочь! Нет таких слов чтобы передать наши эмоции, наверно я поделюсь этим с вами чуть позже», — пишет Андрей в соцсети.

Стоит отметить, что супруги познакомились в самолете еще в 2011 году. Между ними завязались отношения, однако у них ничего не вышло из-за плотных графиков. В 2014 году Андрей начал встречаться с моделью Еленой Ершовой. Когда они сошлись с Анастасией, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна.

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