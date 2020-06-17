Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна

Аделина Сотникова и Юлия Липницкая после победы на Чемпионате Европы в 2014 году. В 2017 году Липницкая заявила о завершении карьеры. Фото: Wikipedia

Аделина Сотникова и Юлия Липницкая после победы на Чемпионате Европы в 2014 году. В 2017 году Липницкая заявила о завершении карьеры. Фото: Wikipedia

22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.

Экс-спортсменка рассказала, что эту информацию вместе со своим избранником, фигуристом Владиславом Тарасенко, они собирались преподнести на одном из каналов, имевших эксклюзивное право на владение этой новостью. Однако планам журналистов и пары вмешался некий человек, имя которого не упоминается.

Липницкая подчеркнула, что о его непорядочности давно известно: из-за этого с ним прекратили работать Сергей Полунин, Елена Ильиных и другие известные личности. Фигуристка отметила, что расстроена тем, что не получилось рассказать обо всем в спокойной обстановке, однако поблагодарила поклонников за теплые поздравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у хоккеиста Александра Овечкина родился второй ребенок.