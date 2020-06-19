Сыгравший Бильбо Бэггинса актер умер в Лондоне

Сыгравший Бильбо Бэггинса актер умер в Лондоне
Иэн Холм умер в окружении семьи. Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"

Известный британский актер Иэн Холм, самой запоминающейся ролью которого был Бильбо Бэггинс во «Властелине колец», умер в возрасте 88 лет.

О смерти выдающегося актера сообщает The Guardian в пятницу, 19 июня. По словам представителя актера, Иэн Холм умер в лондонской больнице, рядом с ним была его семья. Смерть наступила из-за осложнений, возникших в результате болезни Паркинсона.

Иэн Холм принял участие в съемках множества популярных фильмов. Он запомнится зрителям по кинокартинам «Авиатор», «Пятый элемент», «Чужой», «Франкенштейн» и многих других. В 1998 году британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в актерское искусство. Также он был номинирован на премию «Оскар».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда «Белого солнца пустыни» погибла под колесами поезда.

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