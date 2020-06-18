Звезда «Белого солнца пустыни» погибла под колесами поезда

Звезда &#171;Белого солнца пустыни&#187; погибла под колесами поезда
Актрису Галину Дашевскую сбил поезд. Фото: mossoveta.ru

Заслуженная артистка России Галина Дашевская, известная россиянам по роли жены Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», погибла в аварии на железной дороге.

Как сообщает РЕН ТВ в четверг, 18 июня, все произошло в Одинцовском районе Московской области. Актриса переходила железнодорожные пути в районе станции «Жаворонки» и не обратила внимая на приближающийся поезд.

Машинист заметил женщину, начал сигналить и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Женщина получила серьезные травмы и погибла на месте происшествия.

Галина Гашевская умерла в возрасте 79 лет. Она отучилась в студии при театре имени Моссовета под руководством Юрия Завадского. В 1964 году актриса попала в театр.

Также она снялась в фильмах «Соль земли», «Отпуск, который не состоялся». Она закончила карьеру в 1990-х, однако впоследствии снялась еще в эпизодах сериала «Глухарь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья.

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