Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

В Петербурге ушел из жизни государственный и политический деятель Ватаняр Ягья. Ему был 81 год.

О смерти политика и ученого стало известно в среду, 17 июня. Ватаняр Агья был депутатом ЗакСобрания четырех созывов (I, II, III и IV созывов.) и депутатом Ленсовета-Петросовета 21-го созыва, а также экс-членом политсовета городского отделения партии «Единая Россия».

На сегодняшнем заседании городского парламента спикер Вячеслав Макаров объявил минуту молчания в память Ягьи.

Ватаняр Ягья родился в 1983 году в Ленинграде. Он получил образование на Восточном факультете ЛГУ, а после стажировался в Аддис-Абебском университете. Ягья являлся доктором исторических наук, профессором. С 1987 работал профессором кафедры африканистики ЛГУ, а с 1994 года — завкафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ.

В 1990 году он начал политическую деятельность. Был депутатом, главным советником действующего на тот момент мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2012 году стал ответственным секретарем председателя ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников.