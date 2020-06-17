Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья
Ватаняр Ягья скончался на 82-м году жизни. Фото: wikipedia

В Петербурге ушел из жизни государственный и политический деятель Ватаняр Ягья. Ему был 81 год.

О смерти политика и ученого стало известно в среду, 17 июня. Ватаняр Агья был депутатом ЗакСобрания четырех созывов (I, II, III и IV созывов.) и депутатом Ленсовета-Петросовета 21-го созыва, а также экс-членом политсовета городского отделения партии «Единая Россия».

На сегодняшнем заседании городского парламента спикер Вячеслав Макаров объявил минуту молчания в память Ягьи.

Ватаняр Ягья родился в 1983 году в Ленинграде. Он получил образование на Восточном факультете ЛГУ, а после стажировался в Аддис-Абебском университете. Ягья являлся доктором исторических наук, профессором. С 1987 работал профессором кафедры африканистики ЛГУ, а с 1994 года — завкафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ.

В 1990 году он начал политическую деятельность. Был депутатом, главным советником действующего на тот момент мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2012 году стал ответственным секретарем председателя ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ватаняр ягья заксобрание новости спб смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург готовится обновить температурный рекорд 1905 года
Ленобласть готовится встретить первый за это лето круизный теплоход ...
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в «Ленобласти
В Петербурге трое подростков украли у прохожего пистолет, а затем, угрожая ...
Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья
В Шушарах мужчина жестоко избил подругу своей возлюбленной
Решивший сократить путь через ж/д пути петербуржец попал под поезд в Купчино
Еще у 228 жителей Петербурга подтвердили коронавирус