Умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников

В Германии умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников. Его не стало в пятницу, 12 июня. Об этом сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Он был выпускником Исаака Штокбанта. Артисту было 58 лет. Сергей Масленников поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1983 году. До этого успел поработать в цирке.

Его однокурсница Ольга Пикало отметила, что он был талантливым, работоспособным и веселым.

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