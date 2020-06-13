Умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников

Умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников
Сергей Масленников. Фото: vk.com/buffspb

В Германии умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников. Его не стало в пятницу, 12 июня. Об этом сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Он был выпускником Исаака Штокбанта. Артисту было 58 лет. Сергей Масленников поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1983 году. До этого успел поработать в цирке.

Его однокурсница Ольга Пикало отметила, что он был талантливым, работоспособным и веселым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пятницу, 5 июня, стало известно о кончине известного советского и российского актера и режиссера Михаила Кокшенова. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. Трагическую новость общественности передала поэтесса Любовь Воропаева

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актер Сергей Масленников театр театр "Буфф"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 1 июля в России некоторым пенсионерам проиндексируют выплаты
На перекрёстке Богатырского и Коломяжского столкнулись Renault и Daewoo. ...
«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Уфу» в товарищеском матче
В Кировске утонул мужчина, пытаясь спасти соседку
На Петергофском шоссе ДТП с двумя иномарками спровоцировало пробку
Умер актер петербургского театра «Буфф» Сергей Масленников
Эксперт рассказал о перспективах молодых игроков в СКА
Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова