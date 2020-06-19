Илон Маск ответил на слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск высказался о слухах, гуляющих по Сети. Некоторые предполагают, что у него был групповой секс с актрисами Эмбер Херд и Карой Делевинь.

Как сообщает Page Six, инженер опроверг эти слухи, заявив, что уже давно знаком с Делевинь, однако между ними нет ничего, кроме дружбы. По его словам, они никогда не занимальсь сексом, и она может это подтвердить.

Илон Маск также добавил, что их отношения с Херд завязались через месяц после ее развода с актером Джонни Деппом.

Слухи о том, что Херд вступала в интимные отношения с Делевинь и Маском, будучи замужем за Деппом, заявил сосед актера Джош Дрю. Он заявил об этом на суде Деппа против Херд по делу о клевете. Маск, Херд и Делевинь были замечены в доме Деппа в 2016 году. Сосед раньше был женат на подруге Херд. Последняя рассказала Дрю, что все трое состояли в отношениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск написал твит по-русски, отвечая Рогозину.