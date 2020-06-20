Адвокат Ефремова заявил о желании семьи погибшего в ДТП «заработать»

Он отметил, что артист очень хочет помочь родным Захарова.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем рассказал адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе со «СтарХит». Он заявил, что семья погибшего водителя Сергея Захарова хочет «заработать» на трагедии. Родственники рассчитывают заполучить средства через суд – в качестве компенсации морального ущерба. Пашаев считает, что они не смогут получить те деньги, которые хотят и какие Ефремов может предложить.

Адвокат подчеркнул, что артист действительно страдает и хотел бы помочь пострадавшим. Он бы почувствовал себя лучше, если бы семья Захарова приняла его помощь.

«Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим»,

— подчеркнул адвокат артиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Ефремова станет опекуном зависимой от алкоголя матери. Правозащитник отметил, что Качалина поменяла в квартире замки и теперь туда никто не может попасть. Кроме того, по его словам, из квартиры доносится неприятный запах.