Кадыров вступился за чеченцев, участвующих в беспорядках в Дижоне

Он считает, что во всем виноваты власти, которые не смогли навести порядок.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале. В посте сказано, что он не видит ничего страшного в поведении чеченцев, которые заступились за друга во время беспорядков во французском городе. Он считает, что мужчины поступили правильно, а в происходящем обвинил местные власти.

Напоминаем, что все случилось в ночь на 13 июня в Дижоне. Там произошел конфликт между чеченской общиной и местными жителями, бандой наркоторговцев, поводом стало избиение подростка из Чечни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров прокомментировал новости о своем заболевании. Политик отметил, что он такой же человек, как и все, и имеет право иногда поставить капельницу или поднять иммунитет.