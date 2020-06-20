Кадыров вступился за чеченцев, участвующих в беспорядках в Дижоне

Кадыров вступился за чеченцев, участвующих в беспорядках в Дижоне
Рамзан Кадыров не суждает чеченцев. Фото: https://vk.com/ramzan

Он считает, что во всем виноваты власти, которые не смогли навести порядок.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале. В посте сказано, что он не видит ничего страшного в поведении чеченцев, которые заступились за друга во время беспорядков во французском городе. Он считает, что мужчины поступили правильно, а в происходящем обвинил местные власти.

Напоминаем, что все случилось в ночь на 13 июня в Дижоне. Там произошел конфликт между чеченской общиной и местными жителями, бандой наркоторговцев, поводом стало избиение подростка из Чечни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров прокомментировал новости о своем заболевании. Политик отметил, что он такой же человек, как и все, и имеет право иногда поставить капельницу или поднять иммунитет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беспорядки рамзан кадыров франция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков не считает Польшу угрозой для России
Вратарь «Ростова» пропустил 10 мячей за один матч
Названы врачи, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Эксперт рассказал о вреде использования смартфона перед сном
Кадыров вступился за чеченцев, участвующих в беспорядках в Дижоне
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Адвокат Ефремова заявил о желании семьи погибшего в ДТП «заработать»
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса