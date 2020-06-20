Названы врачи, к которым чаще всего обращаются дистанционно

Названы врачи, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Спросить совета можно было дистанционно. Фото: Pixabay

В большинстве случаев россиянам нужна помощь терапевта.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на Сбербанк и данные, предоставленные сервисом СберЗдоровье. Во время пандемии коронавируса у россиян появилась возможность обратиться к врачу дистанционно. В 50% случаев они нуждались в помощи терапевта, в 20% хотели совета педиатра, а в 10% нужен был психолог. Также оказались популярны услуги невролога и дерматолога. Реже всего обращались к врачам-эндокринологам – на них пришелся всего 1% обращений.

Чаще всего сервисом пользовались в апреле и мае. Многие переживали за симптомы ОРВИ, а также задавали вопросы о коронавирусе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленькие дети оказались самыми опасными разносчиками COVID-19. Дело в том, что дети склонны нарушать правила ношения масок, играть на полу и «пробовать на вкус» различные предметы.

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