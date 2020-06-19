Маленькие дети оказались самыми опасными разносчиками COVID-19

Дело в том, что дети склонны нарушать правила ношения масок. Фото: pixabay

Дело в том, что дети склонны нарушать правила ношения масок. Фото: pixabay

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии провела исследование, которое выявило самую опасную по распространению COVID-19 группу людей.

Как сообщают «Известия», научные сотрудники пришли к выводу, что треть всех носителей коронавирусной инфекции — маленькие дети не старше шести лет. Они передают инфекцию другим намного чаще, чем взрослые. Дело в том, что дети склонны нарушать правила ношения масок, играть на полу и «пробовать на вкус» различные предметы.

Кроме того, ситуацию осложняет то, что болезнь зачастую протекает у детей бессимптомно или в легкой форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может прожить десятки лет при -20 градусах. Это объясняет, почему уже неоднократно были выявлены вспышки коронавируса на рынках морепродуктов и мяса, где хранится большее количество охлажденных продуктов.