Маленькие дети оказались самыми опасными разносчиками COVID-19

Маленькие дети оказались самыми опасными разносчиками COVID-19
Дело в том, что дети склонны нарушать правила ношения масок. Фото: pixabay

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии провела исследование, которое выявило самую опасную по распространению COVID-19 группу людей.

Как сообщают «Известия», научные сотрудники пришли к выводу, что треть всех носителей коронавирусной инфекции — маленькие дети не старше шести лет. Они передают инфекцию другим намного чаще, чем взрослые. Дело в том, что дети склонны нарушать правила ношения масок, играть на полу и «пробовать на вкус» различные предметы.

Кроме того, ситуацию осложняет то, что болезнь зачастую протекает у детей бессимптомно или в легкой форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может прожить десятки лет при -20 градусах. Это объясняет, почему уже неоднократно были выявлены вспышки коронавируса на рынках морепродуктов и мяса, где хранится большее количество охлажденных продуктов.

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