Коронавирус может прожить десятки лет при -20 градусах

Коронавирус может прожить десятки лет при -20 градусах
Коронавирус не боится холода. Фото: pixabay

Коронавирус совершенно не боится холода и может прожить при сильном «минусе» до 20 лет.

Об этом заявила инфекционист Ли Ланьцзюань, сообщает портал «Чжунго синьвэньван». В связи с тем, что вирус COVID-19 комфортно себя чувствует при отрицательных температура, при температуре -4 градуса Цельсия он может прожить несколько месяцев, а при -20 градусах — до 20 лет.

Это объясняет, почему уже неоднократно были выявлены вспышки коронавируса на рынках морепродуктов и мяса, где хранится большее количество охлажденных продуктов. По мнению эксперта, вирус может перевозиться на продуктах через границу.

Инфекционист отмечает, что в связи с этим таможни должны усилить проверку замороженных продуктов и отследить источники импортированных товаров, на которых был найден вирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ объявила о начале новой опасной фазы коронавируса.

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