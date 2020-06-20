Вратарь «Ростова» пропустил 10 мячей за один матч

Его поддержали коллеги, которые не видят ничего страшного в случившемся.

Об этом стало известно 19 июня. Матч между «Ростовом» и «Сочи» завершился разгромным проигрышем – 10:1. Стоит отметить, что «Ростов» играл молодежным составом и при этом смог забить один гол. Голкипер, пропустивший десять мячей, тем не менее получил поддержку – юный Денис Попов читает приятные комментарии в социальных сетях. Так, легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев написал, что вратарь «лучший». Попов, несмотря на неудачи, назван героем матча – он совершил 15 сейвов за одну игру, чего не делал никто до него. За это его и хвалят.

Также Попов получил комментарии от экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича и бывшего зенитовца Александра Кержакова и других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой. Помирил футболистов тренер вратарей Михаил Бирюков, воспоминает Лодыгин. По словам вратаря, драку начал Дзюба, хотя и свою вину он тоже признает.