На Гончарной среди ночи полыхала трехкомнатная квартира

На Гончарной среди ночи полыхала трехкомнатная квартира
Спасатели тушили пожар целый час. Фото: pixabay

Ликвидацией возгорания занимались 16 спасателей.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Все случилось в Центральном районе на Гончарной улице – там ближе к пяти утра загорелась трёхкомнатная квартира. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь в 27 квадратных метров. Полыхали кухня и коридор, которые удалось потушить только спустя час. В процессе участвовали 16 спасателей и четыре единицы техники. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вытаскивали из машины пострадавшего в ДТП на трассе «Кола». Сигнал о дорожном инциденте поступил спасателям в 4:31. К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена в составе четырех человек.

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