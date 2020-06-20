«Зенит» сыграет с ЦСКА на выезде

Сезон возобновится уже в эту субботу после длительного перерыва.

Сегодня, 20 июня, состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА. Долгожданная встреча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиши пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в семь часов вечера. Команды рассудит арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов и его бригада. В качестве помощников выступят Роман Усачев и Дмитрий Березнев.

На данный момент петербургский клуб занимает первую строчку турнирной таблицы – ему удалось набрать 50 очков. Армейцы лишь на пятой строке с 36 очками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вратарь «Ростова» пропустил 10 мячей за один матч. Стоит отметить, что «Ростов» играл молодежным составом и при этом смог забить один гол.