Волк в новых сериях «Ну, погоди!» перестанет курить

Образ персонажа немного изменится.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в эфире радиостанции «Говорит Москва». Волк из «Ну, погоди!» не будет курить в новых сериях, его образ собираются формировать иначе. Дело не в сигаретах, а в том, что создатели хотят сообщить зрителям новую информацию о персонажа. Машковцев убежден, что для раскрытия Волка в современном мире нужно использовать другие символы. Он также подчеркнул, что нельзя воспринимать героя как олицетворение зла.

Напоминаем, что недавно в сети опубликовали изображения трех новых героев мультфильма – это барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Ожидается выход 52 серий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»: барсука, косулю и ежика.