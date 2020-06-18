«Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»: барсука, косулю и ежика

Первые 26 серий перезапуска "Ну, погоди!" ждут родителей и детей уже в этом году. Фото: Союзмультфильм

Первые 26 серий перезапуска "Ну, погоди!" ждут родителей и детей уже в этом году. Фото: Союзмультфильм

Легендарная киностудия «Союзмультфильм» презентовала новых героев, которые появятся в возвращении культового мультсериала «Ну, погоди!». Это барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу.

Как привычные, так и новые персонажи «Ну, погоди!» будут выполнены в формате 3D, рассказали в пресс-службе киностудии. Создатели мультяшных героев постарались найти типажи, которые найдут отклик как у современных детей, так и у их родителей. Новые серии мультсериала рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Генеральный продюсер студии, Юлия Осетинская, отмечает, что в этом возрасте, когда дети активно развиваются, им особенно важно преподнести положительный пример, каким и станут герои нового «Ну, погоди!». В «Союзмультфильме» уверены, что зрители полюбят новых персонажей. Первые серии перезапуска «Ну, погоди!» ждут родителей и детей уже в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киностудия выпустила свой первый 3D-мультфильм про хомячка по имени Фрош.