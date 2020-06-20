На Светлановском среди дня прогремели выстрелы

Полиция разыскивает трех молодых людей, причастных к инциденту.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в пятницу в четыре часа дня на Светлановском проспекте. Трое парней подошли к прохожему и, достав предметы похожие на пистолеты, произвели выстрелы. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован с подкожным разрывом левого ахиллов сухожилия. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

На данный момент разыскиваются молодые люди, которым на вид от 18 до 20 лет. Один из них имеет ярко-красные волосы. В отношении подозреваемых уже возбудили уголовное дело из-за хулиганства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за полгода петербуржец украл у сожительницы 2,5 миллиона. В полицию 19 июня обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что три дня назад сожитель украл у неё крупную денежную сумму.