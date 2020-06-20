В России за сутки коронавирусом заболели почти 8 тыс. человек

Четвертый день подряд количество зараженных не превышает восьми тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщает оперативный штаб. В России за сутки коронавирус выявили у 7889 человек – четвертый день подряд прирост не превышает восьми тысяч человек. Отмечается, что с каждым днем увеличивается количество выздоровевших – оно превышает прирост. Таким образом, общее количество зараженных превысило 576 тысяч человек, летальных исходов – более восьми тысяч.

На данный момент в большинстве регионов страны снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Многие находятся на первом этапе, то есть открываются непродовольственные магазины, разрешены занятия спортом на свежем воздухе и прогулки на свежем воздухе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса. Выздоровели за весь период почти 13 тыс. человек. За сутки из больниц выписали 794 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 20 июня.