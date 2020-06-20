Скандальная «золотая судья» не хочет раскрывать доходы

Хахалева прославилась после шикарной свадьбы дочери.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Краснодарский краевой суд опубликовал данные о доходах 84 судей, среди которых не оказалось Елены Хахалевой. Она отказалась обнародовать эту информацию.

Напоминаем, что судью называют «золотой» после скандала, связанного со свадьбой ее дочери. Все случилось в 2017 году – Хахалева пригласила на торжество Николая Баскова, Веру Брежневу, Валерия Меладзе и других знаменитостей. Стоимость свадьбы оценивают в два миллиона долларов. Сама судья заверила, что все оплатил отец дочери – бизнесмен Роберт Хахалев. Он, комментируя скандал, заверил, что свадьба обошлась в пять миллионов рублей, а некоторые звезды выступили бесплатно, так как являются его друзьями.

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