МЧС предупредило о ливнях, грозах и ветре в Петербурге

Жителей Петербурга 20 июня ждут ливни и грозы с кратковременным усилением ветра. О погодных изменениях предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ветер в субботу разгонится до 12-15 м/с. Максимальная температура воздуха составит 22 градуса тепла.

Петербуржцев призывают во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и не стоять рядом с открытым окном. Телевизор, радио и другие электроприборы желательно выключить.

Людям, живущих в своих домах, просят не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Топить печи не рекомендуется. Дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть заряд. Костры разводить также не советуют.

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