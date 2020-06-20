В Ленобласти прозвучит оповещение о нападении нацистской Германии

В День памяти и скорби, 22 июня, в Ленинградской области прозвучит система оповещения. Жителям напомнят о начала Великой Отечественной войны в 1941 году.

По громкоговорителю прозвучит историческое обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Вещание начнется в 12:15. Именно в это время 75 лет назад страна узнала о начале войны по радио. После обращения будет объявлена минута молчания в память о погибших.

Оповещение прозвучит посредством радиотрансляционных сетей вещания и уличных громкоговорителей. Жителей Ленобласти просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла генеральная тренировка военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.