ЦСКА проигрывает «Зениту» после первого тайма со счетом 0:3

Счет после первого тайма 0:3 в пользу "Зенита". Фото: Twitter ФК "Зенит"

Счет после первого тайма 0:3 в пользу "Зенита". Фото: Twitter ФК "Зенит"

На «ВЭБ Арене» закончился первый тайм матча 23-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды ушли на перерыв со счетом 0:3 в пользу сине-бело-голубых.

Счет был открыт на 2-й минуте матча. Подопечные Сергея Семака разыграли угловой, а защитник «Зенита» Бранислав Иванович головой отправил мяч в дальний угол.

На 9-й минуте нападающий «Зенита» Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время Малком забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА находится на пятой строчке с 36 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».