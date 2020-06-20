«Зенит» на выезде разгромил ЦСКА

Матч закончился со счетом 0:4 в пользу сине-бело-голубых. Фото: Twitter "Зенита"

Матч закончился со счетом 0:4 в пользу сине-бело-голубых. Фото: Twitter "Зенита"

В 23-м туре РПЛ петербургский «Зенит» на выезде разгромил московский ЦСКА.

Матч закончился со счетом 0:4 в пользу сине-бело-голубых.

Счет на 2-й минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Подопечные Сергея Семака разыграли угловой, а Иванович головой отправил мяч в дальний угол.

На 9-й минуте нападающий «Зенита» Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время Малком забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль. На четвёртой добавленной минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 53 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».