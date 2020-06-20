В Выборге в автобус врезались две легковушки

В Выборге Ленобласти произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и автобуса.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, сначала Lada 1 врезалась в стоящий на парковке автобус. Потом Lada столкнулась с припаркованной Lada Largus.

Спустя небольшой промежуток времени в тот же самый автобус влетела еще одна Lada. В результате происшествия пострадала пассажирка отечественного автомобиля, который устроил первое ДТП.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Есть пострадавшие.