На трассе «Кола» машина улетела в кювет. Есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали два человека. Фото: Pixabay

В результате ДТП пострадали два человека. Фото: Pixabay

Утром на 85 километре дороги «Кола» произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и 25-летний пассажир. Они получили травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло в пятом часу утра 19 июня, сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Спасатели доставали водителя из машины. Сигнал о дорожном инциденте поступил спасателям в 4:31.