В «Зените» надеются на увеличение процента болельщиков на матчах РПЛ

Гендиректор петербургского «Зенит» Александр Медведев выразил надежду на то, что процент болельщиков на трибунах на матчах Тинькофф — Российской Премьер-Лиги (РПЛ) будут увеличивать.

На матче с ЦСКА, который состоялся 20 июня, были представитель Роспотребнадзора, руководители РФС и Премьер-Лиги, передает ТАСС. По словам Медведева, нареканий на счет проведения матча у собравшихся не возникло.

Он отметил, что «рассадка сработала». Гендиректор «Зенита» добавил, что «было бы здорово», если бы процент болельщиков на матчах увеличили.

«Если бы его подняли в два раза, это позволило бы встретить на стадионе всех владельцев абонементов», — подытожил он.

«Зенит» на выезде обыграл московский ЦСКА. со счетом 0:4. В матче отметились Бранислав Иванович, Малком и Себастьян Дриусси. Счет на 2-й минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На 9-й минуте нападающий «Зенита» Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время Малком забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль. На четвёртой добавленной минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти. Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».