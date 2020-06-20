«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в игре Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» обыграл «Вальядолид» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» без зрителей. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 81-ой минуте матча забросил Витоло. «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 52 очка.

«Вальядолид» с 33-мя очками расположился на 15-й строчке чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе и СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью.