«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в игре Ла Лиги

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в игре Ла Лиги
Матч прошел при пустых трибунах. Фото: Pixabay

Мадридский «Атлетико» обыграл «Вальядолид» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» без зрителей. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 81-ой минуте матча забросил Витоло. «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 52 очка.

«Вальядолид» с 33-мя очками расположился на 15-й строчке чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе и СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Атлетико Вальядолид футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Приморском проспекте байкер оказался под мотоциклом после ДТП
Доктор рассказал о способе меньше есть
Матч «Краснодар» – «Динамо», скорее всего, перенесут
В Гидрометцентре назвали регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в игре Ла Лиги
В России за сутки спасатели потушили 40 лесных пожаров
В «Зените» надеются на увеличение процента болельщиков на матчах РПЛ
В Выборге в автобус врезались две легковушки