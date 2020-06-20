Матч «Краснодар» – «Динамо», скорее всего, перенесут

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо» может быть перенесена из-за вспышки коронавируса в команде бело-голубых.

Об этом сообщает Sport24. Как пишет издание, матч будет перенесен с вероятностью 99,9 процента.

Матч «Краснодар» – «Динамо» должен был состояться 21 июня и начаться в 20:00 мск.

«Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром». Бело-голубые остались в Москве и заперлась на базе, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция обнаружена у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе. Кроме того, коронавирус подозревают у нападающего Себастьяна Шиманьского.

Напомним, у шести игроков «Ростова» также обнаружили коронавирус. Матч с ФК Сочи» не стали переносить. Играть против «Сочи» пришлось 18-летним резервистам из «Ростова». Молодые ребята не смогли переиграть взрослых мастеров. В итоге матч закончился со счетом 1:10 в пользу «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов. Предполагаемых зараженных изолировали от основной команды. В контакте с ними были 42 человека: все футболисты, тренерский штаб и персонал «Ростова».