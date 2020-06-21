«Танцуем в подворотне»: Светлана Бондарчук показала танцы под дождь и грозу

Известная модель Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками новым видео, на котором позирует и танцует на камеру в подворотне под грозу и дождик.
Видео журналистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Подписчики восхитились красотой и грациозностью звезды. На кадрах видно, что Бондарчук танцует в подворотне одной из московских улиц в модном образе. На ней надета синяя юбка, кожаная куртка, блузка и туфли.
«Пока дождик и гроза — танцуем в подворотне», — написала модель под видео.
За короткое время ролик набрал более 63 тыс. просмотров.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Бондарчук опубликовала фотографии в купальнике. Подписчики модели оставили массу восторженных комментариев на ее странице.