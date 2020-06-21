Рената Литвинова раскрыла свой секрет вечной молодости

Рената Литвинова рассказала, что благодаря процедуре у нее укрепляется иммунитет. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова рассказала, что благодаря процедуре у нее укрепляется иммунитет. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова поделилась с поклонниками своим первым правилом красоты и вечной молодости. Заслуженная артистка России рассказала, благодаря какой процедуре у нее укрепляется иммунитет.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое видео. Литвинова позировала в белой меховой шапке и рукавицах.

Криосауна -140 по Цельсию — это и есть первое правило красоты. По ее словам, всего две минуты процедуры не только позволяют сохранить красоту в первозданном виде, но еще и укрепить иммунитет.

В комментариях под записью поклонники отметили, что актриса в новом образе похожа на снежную королеву.

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