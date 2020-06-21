На Торфяной улице ночью дотла сгорел частный дом

В Выборгском районе Петербурга среди ночи вспыхнул частный дом. Спасатели боролись с огнем около получаса.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 21 июня, в доме №30 на Торфяной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 3:01. К месту происшествия были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарные за полчаса управились с пламенем. К 3:36 огонь был полностью потушен.

Дом размером 6х8 успел сгореть дотла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в детском доме под Калининградом ликвидировали открытое горение. Из горящего здания эвакуировали 101 человека. Обошлось без пострадавших.