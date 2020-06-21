В детском доме под Калининградом ликвидировали открытое горение

В детском доме под Калининградом ликвидировали открытое горение
В ликвидации используются 17 единиц спецтехники. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели локализовали открытое горение в центре помощи детям «Наш дом» города Зеленоградск в Калининградской области.

Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье, 21 июня. В тушении пожара задействован 41 сотрудник личного состава МЧС и 42 человека от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). В ликвидации используются 17 единиц спецтехники.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию единой диспетчерской службы города, в результате происшествия никто не пострадал. Из горящего здания эвакуировали 101 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пламя охватило кровлю крыши, на само здание огонь распространиться не успел.

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