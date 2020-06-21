21 июня россияне смогут наблюдать солнечное затмение

В воскресенье, 21 июня, жителям России, как и некоторых других государств, посчастливилось видеть солнечное затмение.
Речь идет о явлении, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в один ряд. Полная фаза затмения длится всего лишь около 38 секунд. Наиболее подходящими районами для наблюдения за редким астрономическим явлением в России считают Южный федеральный и Северо-Кавказский округа, юг Западной Сибири и Приморский край.
Смогут следить за затмением, правда, лишь частичным, жители Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Кировской областях, а также в Республике Коми. Необычное явление представится возможным увидеть в Сибири в районе Северного полярного круга, южнее Якутска, а также — в Охотском море. Для всех желающих доступна онлайн-трансляция, передает ТАСС.
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