21 июня россияне смогут наблюдать солнечное затмение

Уникальное явление также видно в Африке, юго-востоке Европы, в азиатских странах, кроме северной части нашей страны, в Индонезии, на севере Австралии, в северной части Индийского и в западной части Тихого океана. Фото: pixabay.com

Уникальное явление также видно в Африке, юго-востоке Европы, в азиатских странах, кроме северной части нашей страны, в Индонезии, на севере Австралии, в северной части Индийского и в западной части Тихого океана. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 21 июня, жителям России, как и некоторых других государств, посчастливилось видеть солнечное затмение.

Речь идет о явлении, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в один ряд. Полная фаза затмения длится всего лишь около 38 секунд. Наиболее подходящими районами для наблюдения за редким астрономическим явлением в России считают Южный федеральный и Северо-Кавказский округа, юг Западной Сибири и Приморский край.

Смогут следить за затмением, правда, лишь частичным, жители Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Кировской областях, а также в Республике Коми. Необычное явление представится возможным увидеть в Сибири в районе Северного полярного круга, южнее Якутска, а также — в Охотском море. Для всех желающих доступна онлайн-трансляция, передает ТАСС.

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