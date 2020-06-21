Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты России

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты России
"Работать надо, а не преемников искать", - сказал Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин не исключил вероятности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.

По словам российского лидера, это будет возможным при принятии соответствующей конституционной поправки. При этом президент подчеркнул, что еще не принял решения о необходимости снова занимать эту должность. Об этом Владимир Владимирович рассказал авторам документального фильма «Россия. Кремль. Путин», снятого для телеканала «Россия-1».

Глава РФ также призвал чиновников не задумываться о вероятном преемнике президента. «Работать надо, а не преемников искать», — подытожил Путин. Он также отметил, что в случае, если поправку не примут, в ближайшее время должностные лица на различных уровнях власти будут вместо выполнения своих обязанностей «рыскать глазами» в поисках преемника президента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каком из петербургских роддомов появился на свет Владимир Путин.

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