Путин рассказал, в каком роддоме Петербурга родился

Президент России Владимир Путин родился в родильном доме имени профессора В.Ф. Снегирева в Петербурге. Об этом он рассказал во время видеовстречи с медиками в субботу, 20 июня.

В ходе трансляции семья врачей из Петербурга рассказала Путину о своей работе в Мариинской больнице. На что президент отметил, что это одна из самых крупных больниц города. «На Литейном она находится?» — уточнил он. Медики утвердительно кивнули.

«Все эти места мне хорошо известны, потому что я родился в «Снегиревке», — приводит слова Путина «ТАСС».

Родильный дом №6 имени профессора В.Ф. Снегирева расположен на улице Маяковского в Петербурге. Построено оно было по указу Екатерины II в 1769 году. В 2019 году учреждение отметило 248-летие. От других роддом отличают наличие акушерского гематологического центра, акушерской реанимации для беременных и рожениц и реанимации для новорожденных.

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