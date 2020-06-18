Путин рассказал, что ему в Кремль звонят внуки

Путин рассказал, что ему в Кремль звонят внуки
Фото: Россия24

Президент Российской Федерации Владимир Путин редко рассказывает что-то о личной жизни, однако недавно поделился умилительным фактом.

Отвечая на вопрос, возможно ли для внуков главы государства поговорить с дедушкой, когда тот на работе, Путин рассказал, что они дозваниваются в Кремль. Деталью личной жизни президента журналисты поинтересовались в ходе интервью в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», анонс которого появился в четверг, 18 июня.

Полностью посмотреть интервью зрители смогут в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале «Россия». Напомним, что три года назад, во время «прямой линии» 2017 года, российский лидер рассказал, что у него недавно родился второй внук. Старший мальчик в это время ходил в детский сад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в президентской резиденции в Ново-Огарево установили дезинфекционный тоннель.
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Путин рассказал, что ему в Кремль звонят внуки