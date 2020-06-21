Под Выборгом на 10-летнюю девочку напала собака

В поселке Горьковское в Выборгском районе Ленинградской области ночью субботы, 20 июня, произошел несчастный случай.

Десятилетнюю девочку сильно покусала собака. При этом напавший на ребенка пес, как выяснилось, не уличный — он живет у родственников пострадавшей девочки. О произошедшем в воскресенье, 21 июня, сообщает интернет-издание iVBG. Причина, по которой собака напала на ребенка, неизвестна.

Девочку отправили в одну из больниц Северной столицы, врачи оценивают её состоянии как тяжелое. У школьницы диагностировали рваную рану лица. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы, они устанавливают детальные обстоятельства трагического инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле метро «Рыбацкое» подростки избили супружескую пару музыкантов, женщина оказалась беременной.